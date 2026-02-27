Сегодня на базе Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова состоялась конференция на тему «Референдум – основа справедливого и прогрессивного Казахстана» с участием кураторов института кураторства, студентов и сотрудников университета, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Основной целью мероприятия стало разъяснение значимости референдума, обсуждение изменений, вносимых в Конституцию, и их влияния на развитие общества, а также формирование гражданской позиции академического сообщества и студенческой молодежи. Встреча прошла в формате открытого диалога с участием руководства университета, профессорско-преподавательского состава, кураторов и студентов.

В ходе мероприятия член правления, проректор по социально-культурному развитию Жетписбаев Нуржан Аргынович отметил роль референдума в модернизации политической системы страны и подчеркнул значение конституционных изменений в формировании справедливого общества. Также было отмечено значение активного участия молодежи в общественно-политических процессах и их ответственности в определении будущего страны.

В ходе встречи участники обменялись мнениями по теме референдума, обсудили его роль в укреплении демократических ценностей и развитии гражданского общества. Данная конференция стала важной площадкой для широкого разъяснения сути и значения референдума, повышения правовой культуры молодежи и их осознанного участия в важных общественно-политических процессах.

В рамках конференции с докладами выступили: руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Василий Иванович Олейник, член городской коалиции по референдуму Бектас Бақытұлы Жұман, специалист департамента социальных вопросов и молодежной политики Ақерке Нұрлыбекқызы, депутат Студенческого парламента, студентка 2 курса факультета биологии и географии Аружан Нұрайдарқызы Илес, а также кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана, кавалер государственного ордена «Құрмет» Салават Қамшыбайұлы Кентбек.Спикеры в своих выступлениях поделились содержательными мнениями о значении референдума, влиянии конституционной реформы на развитие страны и роли активной гражданской позиции молодежи.

В завершение встречи участникам была выражена благодарность, а также отмечено, что работа по широкому разъяснению значения и сути новой Конституции простым и понятным языком будет продолжена. Кроме того, присутствующих призвали поддержать Новую Конституцию и принять участие в голосовании на республиканском референдуме, который состоится 15 марта.