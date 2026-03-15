Центральная комиссия референдума сообщает, что на всех участках в Казахстане голосование завершилось

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает Kazpravda.kz

Время подсчета, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать двенадцать часов с момента начала подсчета. Территориальные комиссии будут информировать ЦКР по электронным каналам связи о предварительных результатах голосования и подсчета голосов.

Центральная комиссия референдума сообщает, что согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20.00 часов явка в регионах составила:

Область Абай 75,45%

Акмолинская область 79,82%

Актюбинская область 87,05%

Алматинская область 71,46%

Атырауская область 74,04%

Западно-Казахстанская область 68,94%

Жамбылская область 85,06%

Область Жетісу 78,49%

Карагандинская область 84,30%

Костанайская область 81,21%

Кызылординская область 93,04%

Мангистауская область 77,89%

Павлодарская область 75,51%

Северо-Казахстанская область 70,52%

Туркестанская область 84,03%

Область Ұлытау 73,15%

Восточно-Казахстанская область 86,42%

город Астана 60,36%

город Алматы 33,43%

город Шымкент 75,82%.

В целом по стране на восемь часов вечера бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24 процента от числа включенных в списки для голосования. Предварительные итоги голосования будут оглашены Центральной комиссии референдума. Время оглашения мы сообщим дополнительно.