Центральная комиссия референдума сообщает, что на всех участках в Казахстане голосование завершилось
Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает Kazpravda.kz
Время подсчета, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать двенадцать часов с момента начала подсчета. Территориальные комиссии будут информировать ЦКР по электронным каналам связи о предварительных результатах голосования и подсчета голосов.
Центральная комиссия референдума сообщает, что согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20.00 часов явка в регионах составила:
- Область Абай 75,45%
- Акмолинская область 79,82%
- Актюбинская область 87,05%
- Алматинская область 71,46%
- Атырауская область 74,04%
- Западно-Казахстанская область 68,94%
- Жамбылская область 85,06%
- Область Жетісу 78,49%
- Карагандинская область 84,30%
- Костанайская область 81,21%
- Кызылординская область 93,04%
- Мангистауская область 77,89%
- Павлодарская область 75,51%
- Северо-Казахстанская область 70,52%
- Туркестанская область 84,03%
- Область Ұлытау 73,15%
- Восточно-Казахстанская область 86,42%
- город Астана 60,36%
- город Алматы 33,43%
- город Шымкент 75,82%.
В целом по стране на восемь часов вечера бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24 процента от числа включенных в списки для голосования. Предварительные итоги голосования будут оглашены Центральной комиссии референдума. Время оглашения мы сообщим дополнительно.