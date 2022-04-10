В Национальной академической библиотеке прошла международная научно-практическая конференция «Наследие Мустафы Шокая в отечественных и зарубежных исследованиях». Основное место в ней заняло выступление Дмитрия Журавлева, директора Института региональных проблем РФ, в котором отмечалось, что жизнь и деятельность Мустафы Шокая являются бесценным наследием не только казахского народа, но всего евразийского пространства и тюркского мира в целом.

Во встрече приняли участие государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, проректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, академик НАН РК Дихан Камзабекулы, Сабит Шильдебай – директор Центрального архива Казахстана, доктор исторических наук Буркитбай Аяган и другие отечественные ученые, а также представители научного мира из Франции, Башкортостана (РФ), Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Российской Федерации. Инициаторами конференции выступили Министерство культуры и Международная Тюркская академия. В рамках конференции была организована выставка, где были представлены научные издания, книги и статьи, посвященные Мустафе Шокаю и выставка копий его рукописей и писем из фондов Национального архива РК.

Модератором встречи выступил президент Международной Тюркской академии доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК Дархан Кыдырали. Он рассказал о жизненном пути Мустафы Шокая в свете найденных архивистами новых исторических документов.

Наверно, нет сегодня такого человека в тюркском мире, который бы не знал Мустафу Шокая – идеолога свободного Туркестана, борца за интересы казахского народа. До большевистского переворота Мустафа Шокай работал секретарем мусульманской фракции государственной думы. Затем возглавил Туркестанскую автономию. После разгрома Туркестанской автономии большевиками Мустафа Шокай эмигрировал в Париж через Стамбул в 1921 году. Вначале жил во Франции, затем оказался в Германии. Находясь в эмиграции, издавал журналы «Новый Туркестан», «Молодой Туркестан», в которых подвергал критике политику советской власти.

По данным архивистов и историков, в эмиграции Мустафа Шокай писал статьи о необходимости сплочения тюркского народа, его политической, экономической и культурной жизни. Он никогда не делил людей по расовым или национальным признакам, как и никогда не был увлечен националистическими идеями (был женат на Марии Гориной), как это представляла советская история. И тем более никогда не сотрудничал с фашистами – он умер 27 декабря 1941 года в берлинской больнице при загадочных обстоятельствах, возможно, был отравлен...

Работники Национального архива РК нашли письма Мустафы Шокая, свидетельствующие о развитии его политических взглядов в период эмиграции. С обретением независимости его наследие начали изучать в Казахстане, издавать его труды и документы. В Национальном архиве РК, в частности, хранятся письма Шокая его литературному сотруднику Абдулуакапу Октаю и его переписка с другими людьми, помогавшими издавать журналы.

– Важное открытие архивистов, которое до сих пор еще малоизвестно, заключается в том, что Мустафа Шокай никогда не сотрудничал с нацистами в концлагере, – отметила Гульжаухар Кокебаева, доктор исторических наук, профессор института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова.

Как она отметила, в архивах сохранились документы о встречах и сотрудничестве Мустафы Шокая с лидером казахского национально-освободительного движения «Алаш» Алиханом Бокейхановым. По ее словам, вынужденно оказавшись в эмиграции во Франции, а затем в Германии, Мустафа Шокай был против политики нацизма, он заявил о своем нежелании сотрудничать с гитлеровцами. Смерть Мустафы Шокая наступила после этих событий. В советские времена, когда имя Мустафы Шокая находилось под запретом, его первыми по достоинству оценили казахи Турции. Они были первыми, кто занялся поиском места его захоронения.

В свою очередь доктор исторических наук заведующий отделом Института истории Академии наук Узбекистана Кахрамон Раджабов рассказал о возросшем интересе общественности к истории вооруженной борьбы против советского режима в Туркестане в 1918 году. Выдвинутые в тот период лидером Туркестанской автономии Мустафой Шокаем патриотические идеи антиколониализма, независимости вызвали широкое национально-освободительное движение, охватившее представителей всех социальных слоев, всех народов края. Многие из них отдали жизни во имя свободы Туркестана.

Большинство министров автономного правительства Туркестана, возглавляемого Мустафой Шокаем, имело высшее юридическое образование, что свидетельствует об их высокой компетенции. Члены Временного правительства обратились в 1918 году со специальным обращением к населению. В нем все население Туркестана, независимо от расы, национальности, религиозной принадлежности, пола, возраста и политических пристрастий, призывалось к единству и солидарности. К сожалению, деятельность первого демократического народного правительства продлилась недолго. Большевики усматривали в нем опасность и стремились к его скорейшей ликвидации.

– Мустафа Шокай – видный деятель казахского национально-освободительного движения, – сказал Александр Кадырбаев, доктор исторических наук, профессор Института востоковедения Российской академии наук. – Решения о самоопределении Туркестана в 1917 году не противоречили ленинским декретам и шли в русле национально-освободительного движения тех лет, когда все народы бывшей Российской империи стали объявлять автономии.

Интересную мысль высказал директор Института региональных проблем РФ Дмитрий Журавлев. По его мнению, ценность наследия исторических личностей должна измеряться не только политическим, но и культурным составляющим.

– В первую очередь, превращение культуры отдельных групп и национальных образований в культуру единого народа – во многом заслуга Мустафы Шокая. Для этого он много сделал и как ученый, и как профессиональный политик. Сегодня мы можем говорить о государствах, находящихся на территории Центральной Азии, созданных на прочной культурной основе, которую заложил Мустафа Шокай, – отметил Д. Журавлев.

Таким образом, можно считать, что создание Туркестанской автономии явилось первой попыткой самостоятельного национального строительства в Центральной Азии, а ее лидер Мустафа Шокай – великий борец за свободу народа.