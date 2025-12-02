Предвидеть демографические штормы

Общество
6
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В стране создан центр, где занимаются прогнозированием изменений численности населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Демографическая картина меняется из года в год. Рост населения, миграционные потоки, неравномерная концентрация граждан в регионах – все это формирует не просто статистику, а реальные вызовы для здравоохранения, образования, рынка труда и городской инфраструктуры.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, сегодня в Казахстане проживают 20 млн 445 тыс. человек. С начала года прирост составил более 161,8 тыс. Как и прежде, основу демографического роста формирует естественный прирост населения. За девять месяцев этого года численность граждан выросла за счет рож­даемости почти на 151,6 тыс. Миграция тоже вносит свой вклад: по итогам этого периода положительное сальдо составило 10,2 тыс. человек.

В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул, что критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. По словам Президента, в этой сфере не налажен долж­ный учет и анализ данных, что затрудняет решение важных социальных задач.

Тенденции в демографии диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. И тем важнее становится способность видеть траектории: как будет меняться структура населения, где возникнет дефицит рабочих рук, какие регионы потребуют дополнительных школ, больниц или развития транспортной инфраструктуры. Поэтому Касым-Жомарт Токаев поручил на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов.

Вскоре после выступления соответствующий центр был создан на базе АСПиР. Его руководитель Аяулым Сагынбаева подчеркивает, что новый институт создавался с пониманием масштабности вызова.

– Миссия центра – не только предоставление прогнозов, но и обеспечение понимания причин и последствий демографических изменений. Он станет платформой, где аналитика транс­формируется в практическую политику – от пенсионной и социальной сферы до занятости, здравоохранения, образования и регионального планирования, – сказала она.

Аяулым Сагынбаева подчеркнула, что демо­графия складывается из множества процессов. Но в Казахстане мы наблюдаем основную долю прироста за счет естественного движения – это разница между родившимися и умершими.

– Сегодня страна столкнулась с рядом серьезных тенденций, которые требуют системного анализа. Это снижение рождаемости, особенно в городах, старение общества и возрастание нагрузки на пенсионную и медицинскую системы, внутренняя и внешняя миграция, которая приводит к оттоку населения из сел и квалифицированных кадров за рубеж. Также наблюдается демографический дисбаланс между регионами, гендерные и возрастные перекосы, ускоренная урбанизация и рост агломераций. Дополнительным фактором выступает дефицит качественных альтернативных данных и распространение теневой занятости, – перечислила руководитель центра.

Эти процессы диктуют необходимость комплекс­ного подхода. И важным элементом остается анализ и прогнозирование демографичес­ких процессов. Как же новый центр намерен проводить такую работу? Аяулым Сагынбаева отметила, что будут применяться не только классические статистические методы, но и вероятностные модели, симуляции и другие современные инструменты. По ее словам, все прогнозы будут носить сценарный характер.

– Данные для анализа будут поступать из различных источников: официальной статис­тики, административных данных госорганов, а также альтернативных массивов информации. Особое внимание будет уделено использованию баз данных Бюро национальной статистики АСПиР – как одного из ключевых и наиболее достоверных источников. Для повышения качества анализа в работу будут интегрированы международные статистичес­кие и исследовательские базы, что обеспечит сопоставимость и верификацию результатов, – пояснила руководитель центра.

Учитывая большие массивы информации, центр планирует применять современные технологии, включая инструменты больших данных и искусственного интеллекта. Это позволит, по словам нашей собеседницы, повысить точность прогнозов и вырабатывать более эффективные решения.

– Основные задачи центра связаны с формированием и поддержанием базы данных, которая интегрирует демографические, миграционные и социально-экономические показатели, – продолжает Аяулым Сагынбаева. – Также мы планируем разрабатывать научно обоснованные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы с использованием возможностей AI и Big Data и будем готовить аналитические материа­лы и рекомендации для органов госуправления.

При выборе программного обеспечения для прогнозирования центр намерен применять апробированные международные решения с открытым доступом. Как отметила эксперт, это позволит минимизировать или пол­ностью исключить дополнительную нагрузку на бюджет.

Сегодня центр сосредоточился на создании методологии прогнозирования и запуске аналитических инструментов. В долгосрочной перспективе он намерен выстраивать стратегическое видение демографического развития страны. Так, новый институт будет выпускать национальные доклады о демографической ситуации, а также аналитические обзоры по междисциплинарным вопросам. Все эти материалы будут доступны общественности.

Структурно центр сегодня состоит из трех отделов. Штат формируется из демографов, экономистов, социологов, урбанистов, а также data-аналитиков и IT-специалистов. Предполагается их активное сотрудничество с ведущими научными институтами Казахстана и международными организациями, включая ООН – UNFPA, IOM, UNICEF и другие.

– Важно подчеркнуть, что демографическое прогнозирование – процесс трудоемкий и требует времени для тщательного анализа и апробации различных моделей. Центр только начал свою работу, поэтому первые результаты будут представлены после прохождения всех необходимых организационных этапов, – заключила Аяулым Сагынбаева.

