Как прозвучало в Кабмине, в 2025 году было зафиксировано свыше 36 тыс. дорожно-транспортных происшествий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр подчеркнул, что безопасность дорожного движения остается одной из наиболее острых проблем, сообщает Kazpravda.kz

- Требуется системный комплекс мер по инженерным решениям на аварийно-опасных участках, жесткому контролю скоростного режима, использованию интеллектуальных транспортных систем и современных средств оповещения. Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами поручаю до 1 мая актуализировать планы совместных действий по обеспечению безопасности движения. Надо акцентировать внимание на загруженные магистрали и подъезды к крупным городам, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он подчеркнул необходимость повышения качества и безопасности автомобильных дорог, развития придорожного сервиса, включая объекты у пограничных пунктов пропуска.

- Важно уделить внимание развитию придорожного сервиса. В целом все больше объектов приводится в соответствие с национальным стандартом. Однако сервис-центры находятся преимущественно в больших населенных районах. Необходимо открывать их равномерно, устанавливать указатели для водителей о расстоянии до сервисов, заправочных станций и отелей. Следует принять меры по открытию придорожного сервиса близ пограничных пунктов пропуска для предоставления услуг автоперевозчикам, — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства обозначил важность качественного обслуживания большегрузного транспорта, в том числе в связи с ростом объема транзитного потока. Это востребованный сегмент сервиса, который может предоставлять отечественный бизнес.

В целом, отмечена необходимость обеспечения комплексной реализации новых автодорожных проектов, развития инфраструктуры и выполнения всего объема ремонтных работ. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса в каждом регионе с соблюдением соответствующих стандартов и мерами стимулирования бизнеса.