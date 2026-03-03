Премьер дал срок до 1 мая для разработки планов по безопасности дорожного движения

Правительство,Автодороги
120

Как прозвучало в Кабмине, в 2025 году было зафиксировано свыше 36 тыс. дорожно-транспортных происшествий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр подчеркнул, что безопасность дорожного движения остается одной из наиболее острых проблем, сообщает Kazpravda.kz 

- Требуется системный комплекс мер по инженерным решениям на аварийно-опасных участках, жесткому контролю скоростного режима, использованию интеллектуальных транспортных систем и современных средств оповещения. Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами поручаю до 1 мая актуализировать планы совместных действий по обеспечению безопасности движения. Надо акцентировать внимание на загруженные магистрали и подъезды к крупным городам, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он подчеркнул необходимость повышения качества и безопасности автомобильных дорог, развития придорожного сервиса, включая объекты у пограничных пунктов пропуска.

- Важно уделить внимание развитию придорожного сервиса. В целом все больше объектов приводится в соответствие с национальным стандартом. Однако сервис-центры находятся преимущественно в больших населенных районах. Необходимо открывать их равномерно, устанавливать указатели для водителей о расстоянии до сервисов, заправочных станций и отелей. Следует принять меры по открытию придорожного сервиса близ пограничных пунктов пропуска для предоставления услуг автоперевозчикам, — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства обозначил важность качественного обслуживания большегрузного транспорта, в том числе в связи с ростом объема транзитного потока. Это востребованный сегмент сервиса, который может предоставлять отечественный бизнес.

В целом, отмечена необходимость обеспечения комплексной реализации новых автодорожных проектов, развития инфраструктуры и выполнения всего объема ремонтных работ. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса в каждом регионе с соблюдением соответствующих стандартов и мерами стимулирования бизнеса.

#безопасность #дороги #Бектенов #сервис

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Открыли учебный центр
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Беречь мир как зеницу ока
Сайдинг, профлист, черепица…
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Запущен завод по производству протеина
Кубок мира – в Астане
Ковры Тираны
Результат общественного консенсуса
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Траектория воспитания
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Этап эволюционного роста
Обретая гармонию смыслов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
На стыке жанров, стилей и идей
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Бектенов поручил усилить контроль за ремонтом на автодорогах
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Правительство Казахстана и АБР намерены реализовать 15 прое…
МВД внедряет информационную систему «Автошкола»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]