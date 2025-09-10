Премьер-министром Франции назначен министр обороны Лекорню

Накануне парламент выразил недоверие Франсуа Байру

Фото: Michel Euler/AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил министра обороны страны и своего соратника Себастьена Лекорню на должность премьер-министра спустя один день после того, как Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия правительству Франсуа Байру. 39-летнему политику поручено провести консультации с представленными в парламенте партиями по достижению консенсуса по бюджету. Об этом заявил во вторник, 9 сентября, Елисейский дворец в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

После этого Лекорню должен предложить президенту обновленный состав кабмина, указывается далее. Новому главе правительства предстоит как можно скорее добиться одобрения бюджета страны на 2026 год Национальным собранием и разрешить конфликт, ставший причиной отставки предыдущего премьера Байру.

Тем самым Макрон, вынужденный назначать нового премьер-министра в пятый раз за последние два года, вновь отказался поручать формирование правительства партиям левого толка, отмечает Reuters. Оппозиция раскритиковала данное решение. В частности, лидер "зеленых" Марин Тонделье назвала назначение еще одного премьер-министра из правительственного лагеря, занявшего лишь второе место на парламентских выборах, "провокацией".

Накануне нижняя палата французского парламента отправила в отставку премьер-министра Байру после девятимесячного срока полномочий. Перед голосованием по вопросу доверия правительству на экстренном заседании Национального собрания Байру в очередной раз попытался получить поддержку своего плана строгой экономии на 2026 год, предусматривающего сокращение расходов почти на 44 млрд евро. Лидер крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен тогда же призвала французского президента провести внеочередные парламентские выборы.

