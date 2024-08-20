Премьер поручил не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Этот уголь должен направляться только для населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства, где был рассмотрен ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание профильных министерств и акиматов на вопросе обеспеченности топливом энергообъектов и населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По данным Министерства энергетики, на топливных складах энергоисточников накоплено 3,7 млн тонн угля и 90 тыс. тонн мазута. Запасы топлива ниже нормы для отопительного сезона отмечены по 4 станциям.

Глава правительства подчеркнул, что из-за поздних конкурсных процедур сохраняются вопросы по обеспечению запасов топлива на станциях. В частности, по мазуту распределение было произведено лишь 15 августа. С учетом логистики, дефицита цистерн и вагонов в пиковые периоды и других издержек возникают справедливые сомнения в своевременности заготовки мазута и угля, отметил Олжас Бектенов. При этом в Правительстве неоднократно обсуждалась необходимость раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок для избежания ажиотажа и дефицита вагонов.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что с начала подготовки к предстоящему отопительному сезону железнодорожным транспортом перевезено 17 млн тонн угля, из них 1 млн тонн направлен на коммунально-бытовой сектор, 16 млн тонн – на энергетические предприятия. В перевозках задействованы более 20 тысяч полувагонов, в том числе для перевозки коммунально-бытового угля 11 тыс. и 9 тыс. для энергетического сектора. Также есть возможность привлечения парка частных операторов вагонов до 3 тыс. ед.

«Министерствам промышленности и строительства,   транспорта поручаю держать на жестком контроле вопросы исполнения обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута. Министерству транспорта, КТЖ и акиматами регионов  следует принять меры по своевременной поставке коммунально-бытового угля и мазута согласно утвержденному графику и объемам. При этом важно не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса. Этот уголь должен направляться именно для населения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 

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