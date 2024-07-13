Премьер поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией

Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы снижения теневой экономики за счет цифровизации торговли. Заслушана проводимая работа министерств торговли и интеграции, финансов, промышленности и строительства, сельского хозяйства, а также мнения представителей НПП «Атамекен», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

Участниками совещания отмечен положительный эффект от введения маркировки товаров, которая является одним из действенных инструментов борьбы против теневой экономики.

В Казахстане обязательной маркировке средствами идентификации подлежат табачные изделия, обувная продукция и с 1 июля текущего года – все лекарственные средства.

По данным министерства торговли и интеграции, после введения обязательной маркировки табачных изделий обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%. Помимо этого увеличилась возможность выявления контрафактной продукции.

Так, с 2022 года по 1 квартал 2024-го в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге.

При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023-ом.

Обсуждены планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге; долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%; поступления в бюджет – на 270 млрд тенге.

«Мы однозначно должны идти к “обелению” экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем “проседать”, нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки», — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив отраслевым государственным органам усилить работу по информированию общественности и бизнеса о положительных эффектах внедрения маркировки.

Также был рассмотрен ход реализации в Казахстане пилотного проекта Национальной системы прослеживаемости товаров. Ее введение позволяет отслеживать перемещение товаров от поставщиков к покупателям, контролировать всю цепочку поставок; фиксировать информацию о наличии товаров на складах региональных СПК и движении в режиме реального времени. Это также сокращает время обработки данных и повышает эффективность контроля за оборотом товаров.

В результате реализации пилота в рамках механизма стабилизации цен оцифровано 100% договоров сельскохозяйственных производственных кооперативов на сумму 89,4 млрд тенге, охвачено 95% производителей и реализаторов социально значимых продуктов питания.

Рассмотрены планы по расширению Национальной системы и включению в нее продуктовой корзины из 58 товарных позиций и перечня из 488 товаров, на основе которых рассчитывается инфляция.

По итогам совещания глава правительства поручил профильным министерствам усилить меры по выявлению контрафактной продукции, а также проработать вопросы ввода обязательной маркировки товарных групп по завершенным пилотным проектам и законодательного закрепления единого каталога товаров для обеспечения достоверного и оперативного мониторинга цен.