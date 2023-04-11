Премьер поручил завершить до 1 июня техническое обследование всех теплосетей

Также глава Кабмина указал, по итогам техобследования определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.

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На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz.

Алихан Смаилов отметил, что следует проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Также глава Правительства поручил акимам регионов совместно с Мининдустрии и Минэнерго утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации.

Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил необходимость до 1 июня завершить техническое обследование действующих тепловых сетей и по итогам определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.

«Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Всё должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски», - заявил премьер.