Премьер поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы совершенствования мер налогового и таможенного администрирования и цифровизации процессов, сообщает Kazpravda.kz.

По поручению главы государства в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура.

Олжас Бектенов поручил завершить ее создание, как и интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года.

Глава правительства отдельно остановился на разрабатываемом проекте нового Налогового кодекса, подчеркнув, что необходимо учесть поступившие в прошлом году жалобы казахстанцев и сместить акценты на сервисную модель администрирования.

«Требования к новому Налоговому кодексу очень жесткие, представленные ранее подходы подверглись заслуженной критике. Со стороны общества и бизнеса от этого документа большие ожидания. Главное – он должен быть прозрачным, простым для понимания и сбалансированным. В то же время разработка кодекса затянулась. В этой связи надо оперативно завершить данную работу», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Казахстане на всех пунктах пропуска внешней границы и семи пунктах внутренней (со странами-членами ЕАЭС) внедрена Система электронной очереди. На сегодня она единственная в Центральной Азии, которая обеспечивает прозрачность и скорость перевозочного процесса, минимизируя скопление автотранспорта.

Премьер подчеркнул необходимость форсирования работ по модернизации и оснащению пунктов пропуска. Также следует полностью оцифровать все процессы налогового и таможенного администрирования, максимально исключив прямой контакт сотрудников органов госдоходов с налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности.

Помимо этого Бектенов поручил внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, установив встречные обязательства бизнеса. Льготы нужно предоставлять экономически обоснованно, на основании финансовых расчетов и четких сроков достижения результатов.