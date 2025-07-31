Премьер проверил в Кызылординской области выполнение поручений Президента

Правительство
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Олжас Бектенов ознакомился с работой ключевых гидротехнических объектов региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область проверил исполнение поручений Президента по внедрению водосберегающих технологий в аграрном секторе и ознакомился с состоянием водохозяйственной инфраструктуры региона.

В Шиелийском районе Олжас Бектенов посетил посевные поля крестьянского хозяйства «Акмая», где внедрены современные водосберегающие технологии. В хозяйстве выращиваются рис, озимая пшеница и люцерна, при этом для полива используются системы рационального водопотребления. Эффективность применяемых решений была продемонстрирована на примере вегетационного периода текущего года.

Премьер-министр ознакомился с работой ключевых гидротехнических объектов региона. В частности, проинспектирована работа гидроузла «Айтек», расположенного в Сырдарьинском районе. Гидроузел введен в эксплуатацию в 2004 году в рамках проекта САРАТС. За счет «Айтек» обеспечивается водоснабжением 13 тыс. га посевных площадей и 3 319 га озерных систем, а также 120,8 тыс. га сенокосных и пастбищных угодий. 

Олжас Бектенов совершил облет протока «Караозек», который находится в Кызылозекском сельском округе, и обеспечивает водоснабжение озерной системы и пастбищных угодий на площади более 120 тыс. га. 

В ходе посещения Кызылординского гидроузла министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и заместитель акима области Бахыт Жаханов доложили о текущей водохозяйственной обстановке в регионе и предпринимаемых мерах. Кызылординский гидроузел введен в эксплуатацию в 1956 году и обеспечивает орошение на площади 120 тыс. гектаров. 

В ходе поездки Премьер-министр акцентировал внимание на поставленной Главой государства задаче по активному внедрению водосберегающих технологий. Тем более что это обретает особую актуальность с учетом нынешних гидрологических условий. В связи с этим приоритетом Правительства является обеспечение устойчивого водоснабжения сельхозпроизводителей, в том числе за счет их поэтапного перевода на современные водоэффективные технологии.

В этом контексте в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством сельского хозяйства внесены соответствующие изменения в Правила инвестсубсидирования и поливной воды. Теперь в приоритетном порядке заключаются договоры на водопользование с теми хозяйствами, которые внедрили капельное и дождевальное орошение. Остальные могут рассчитывать на ресурсы только при наличии остаточного объема и обязательства перехода на водосберегающие решения.

На системном уровне ведется работа по диверсификации структуры посевов. В соответствии с Концепцией развития АПК до 2030 года предусматривается сокращение посевов влаголюбивых культур. В частности, площадь под рис и хлопчатник будет снижена на 41 тыс. гектаров, в том числе под рис – на 10 тыс. гектаров. Одновременно расширяется производство кукурузы и кормовых культур, развивается глубокая переработка сельхозпродукции.

Эти меры направлены на снижение удельного водопотребления на орошаемых землях как минимум на 20%.

Для обеспечения стабильности водного баланса в регионе внедряются меры по мелиорации: в Туркестанской и Кызылординской областях задействованы 118 систем вертикального дренажа и 243 насосных агрегата. Проводится повторное использование коллекторно-дренажной воды, и практикуется система поочередного и ночного полива.

По итогам поездки Олжас Бектенов подчеркнул необходимость расширения практики эффективного водопользования и стимулирования аграриев к переходу на современные методы орошения. В целом Правительством будет продолжена работа в этом направлении в координации с регионами, профильными министерствами и водопользователями.

#Правительство #Кызылординская область

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