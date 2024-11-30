Премьера оперы «Хан Султан. Алтын Орда» состоялась в Алматы

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В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера оперы «Хан Султан. Алтын Орда», созданной казахстанским композитором Хамитом Шангалиевым.

Новая национальная опера расскажет о становлении Золотой Орды.

Для постановки пригласили известного итальянского режиссёра Давиде Ливермора.

Воплощение на сцене исторической эпохи стало возможным благодаря участию ведущих артистов театра, симфонического оркестра и хора.

Процесс создания оперы сопровождался консультациями с известными учеными, специалистами в области истории Алтын Орды, такими как Ильнур Миргалеев, Ильяс Кемалоглу и Нурлан Атыгаев, что обеспечило историческую достоверность и глубокую проработку деталей.

29, 30 ноября и 1 декабря 2024 года Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представляет премьеру оперы «Хан Султан. Алтын Орда».

В течение трех дней зрители смогут погрузиться в эпоху формирования «Золотой Орды» — крупнейшего государства Средневековья, пережив ключевые исторические моменты и сильные эмоции, которые оставят неизгладимые впечатления.