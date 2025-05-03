Сюжет основан на реальных событиях и воссоздан с использованием архивных материалов, передает Kazpravda.kz

Фото: kz.kinoafisha.info

"Этот сериал — результат совместного творчества Казахстана и России, созданный в честь 80-летия Великой Победы", - сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

С 5 по 8 мая на Первом канале Евразия состоится премьера захватывающего 8-серийного детектива «Аллигатор».

Сюжет основан на реальных событиях и воссоздан с использованием архивных материалов, мемуаров и засекреченных документов. Действие разворачивается в августе 1943 года в тыловой Алма-Ате, где эвакуированные заводы активно производят оружие для фронта. Однако в тёмных уголках города действуют банды, диверсанты и агенты Третьего рейха, превращая Алма-Ату в криминальную столицу СССР.

Главные герои сериала ведут борьбу с преступностью, а на помощь казахским коллегам из Москвы приходит опытный контрразведчик. Им предстоит провести бессонные ночи, чтобы предотвратить диверсии и раскрыть немецкого шпиона.

«Аллигатор» — это не только напряжённая история о борьбе с бандитизмом, но и трогательный рассказ о гостеприимстве казахского народа, который щедро делился с эвакуированными всем необходимым.

В главных ролях — яркие звёзды казахстанского и российского кино: Ерболат Тогузаков, Еркен Губашев, Меруерт Утекешева, Айдана Елемес и многие другие.