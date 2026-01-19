В центре внимания – премьерные постановки, выстраивающие диалог между классическим наследием и современной хореографией

Фото: пресс-служба театра

Прошедший сезон подтвердил устойчивую динамику развития театра «Астана Балет» и его востребованность как на национальной, так и на международной сцене. 2026 год обещает стать калейдоскопом премьерных постановок и масштабных гастрольных проектов, объединённых смелыми художественными идеями и международным размахом, сообщает Kazpravda.kz

Новый сезон будет направлен на развитие творческого направления театра, расширение репертуара и активное взаимодействие с национальной и международной культурной средой.

В центре внимания — премьерные постановки, выстраивающие диалог между классическим наследием и современной хореографией. В течение года зрителям будут представлены новые масштабные спектакли, каждый из которых отражает ключевые художественные ориентиры театра.

Современный одноактный балет «Bolero X» предложит зрителю эстетическое размышление о природе танца и процессе его рождения. Эта постановка подчеркнёт стремление театра говорить с аудиторией языком актуальной хореографии, переосмысливая музыкальные шедевры XX века в современном сценическом прочтении.

Особое место в репертуаре займёт национальный балет «Кыз Жибек» в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Спектакль станет примером бережного отношения к культурному наследию, соединяя традиционные образы с современным сценическим мышлением и раскрывая казахскую классику в актуальной художественной форме.

Знаковым событием сезона станет масштабная премьера балета «Баядерка» — признанного шедевра мировой классики.

Репертуар 2026 года объединит классические балеты мировой классики, современные хореографические проекты, национальные программы и концертные форматы. Значительное место займут спектакли и концерты с участием симфонического оркестра театра, а также проекты с привлечением хора, солистов и приглашённых дирижёров. Театр продолжит развитие концертной деятельности, углубляя музыкальное направление и раскрывая оркестр как самостоятельное художественное полотно.

В этом году театр «Астана Балет» планирует насыщенную гастрольную деятельность: выступления в регионах Казахстана, а также участие в международных культурных обменах. Особое внимание будет уделено образовательным и социальным проектам, в том числе развитию сотрудничества с Академией, поддержке молодых хореографов и артистов, а также реализации международных творческих инициатив.



«Мы последовательно работаем над тем, чтобы театр оставался современной, открытой и динамично развивающейся площадкой. Новый сезон — это не только премьеры и гастроли, но и укрепление профессиональной среды, расширение аудитории и ответственное отношение к культурной миссии театра», – отметил директор театра «Астана Балет» Таир Каратаев.

Новые постановки обещают стать незабываемым событием как для самих исполнителей, так и для их поклонников балетного искусства.