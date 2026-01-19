Премьеры, гастроли, имена: театр «Астана Балет» поделился планами на 2026 год

Культура,Театр
6
Дана Аменова
специальный корреспондент

В центре внимания  премьерные постановки, выстраивающие диалог между классическим наследием и современной хореографией

Фото: пресс-служба театра

Прошедший сезон подтвердил устойчивую динамику развития театра «Астана Балет» и его востребованность как на национальной, так и на международной сцене. 2026 год обещает стать калейдоскопом премьерных постановок и масштабных гастрольных проектов, объединённых смелыми художественными идеями и международным размахом, сообщает Kazpravda.kz

Новый сезон будет направлен на развитие творческого направления театра, расширение репертуара и активное взаимодействие с национальной и международной культурной средой.

В центре внимания — премьерные постановки, выстраивающие диалог между классическим наследием и современной хореографией. В течение года зрителям будут представлены новые масштабные спектакли, каждый из которых отражает ключевые художественные ориентиры театра.

Современный одноактный балет «Bolero X»  предложит зрителю эстетическое размышление о природе танца и процессе его рождения. Эта постановка подчеркнёт стремление театра говорить с аудиторией языком актуальной хореографии, переосмысливая музыкальные шедевры XX века в современном сценическом прочтении.

Особое место в репертуаре займёт национальный балет «Кыз Жибек» в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Спектакль станет примером бережного отношения к культурному наследию, соединяя традиционные образы с современным сценическим мышлением и раскрывая казахскую классику в актуальной художественной форме.

Знаковым событием сезона станет масштабная премьера балета «Баядерка» — признанного шедевра мировой классики. 

Репертуар 2026 года объединит классические балеты мировой классики, современные хореографические проекты, национальные программы и концертные форматы. Значительное место займут спектакли и концерты с участием симфонического оркестра театра, а также проекты с привлечением хора, солистов и приглашённых дирижёров. Театр продолжит развитие концертной деятельности, углубляя музыкальное направление и раскрывая оркестр как самостоятельное художественное полотно.

В этом году театр «Астана Балет» планирует насыщенную гастрольную деятельность: выступления в регионах Казахстана, а также участие в международных культурных обменах. Особое внимание будет уделено образовательным и социальным проектам, в том числе развитию сотрудничества с Академией, поддержке молодых хореографов и артистов, а также реализации международных творческих инициатив.


«Мы последовательно работаем над тем, чтобы театр оставался современной, открытой и динамично развивающейся площадкой. Новый сезон — это не только премьеры и гастроли, но и укрепление профессиональной среды, расширение аудитории и ответственное отношение к культурной миссии театра»,  отметил директор театра «Астана Балет» Таир Каратаев.  

Новые постановки обещают стать незабываемым событием как для самих исполнителей, так и для их поклонников балетного искусства.

#театр #гастроли #Астана Балет #премьеры

Популярное

Все
В Астане прошли крещенские купания
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Токаев: предстоит глубокая реконструкция институциональной основы законодательной власти
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
В ЮАР объявили режим национального бедствия из-за наводнений
Касым-Жомарт Токаев приглашен в «Совет мира» по Газе
Кресло за 20 млн тенге оформляло в закупках руководство шымкентского вуза
Аида Балаева поручила усилить работу по развитию Кызылординской области
Дерзкое ограбление «по горячим следам» раскрыли в Алматы
Меры по стабилизации инфляции обсудили в Правительстве РК
Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поездов в Испании
На Филиппинах нашли крупное месторождение газа с запасами в 2,8 млрд кубометров
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Исламский институт открылся в Туркестане
В Чили объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Правительство одобрило проект 5-летнего плана развития животноводства
В Китае население сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году
Казахстанские учебники будут обновляться по новым правилам
Цены на золото и серебро вновь бьют рекорд
День офицера воспитательных структур отмечают сегодня в Казахстане
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Глава государства ознакомился с предложениями по конституционной реформе
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Театр имени Абая выступит в Сингапуре
«Важно ориентироваться не на количество, а на качество конт…
Аида Балаева посетила обновленный музей искусств Кастеева
«Астана Балет» открывает новый сезон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]