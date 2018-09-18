Свежий выпуск
​Преобразился край родной
Евгения Ермакова, Костанайская область

Праздничный райцентр смот­релся великолепно. Для аулиекольцев вроде бы ничего особенного, а вот для тех, кто приехал специально на юбилей района, разница была ощутимой. Мы встретили выпускников 1973 года, которые собрались со всей области и приехали из других регионов и стран, чтобы встретиться с теми, с кем сидели за одной партой. 45 лет назад их было 120 человек.

Сегодня они говорят, что за эти годы район разительно изменился.

– Я специально приехала из Челябинска на юбилей и встречу выпускников, – рассказала Зинаида Серова. – Стараемся собираться каждые 5 лет и видим, как меняется Аулиеколь, зеленеет, хорошеет. Да и сама школа стала современной, но чувствуется, что это все та же наша родная школа имени Ахмета Байтурсынова.

С ней согласны и другие одноклассники. Среди выпускников 1973 года много хороших профессионалов своего дела, неравнодушных, верных малой родине. Кто-то остался в Аулиеколе и до сих пор трудится на благо этого прекрасного края.

Таковых можно было с легкость найти и среди множества собравшихся на центральной площади. К примеру, главный агроном одного из крупнейших предприятий района Тулеш Оспанов мерит свой вклад в местную экономику уборочными кампаниями. Нынешняя стала 41-й в его биографии. Не самая сложная, но и не самая простая. Агроном не жалуется, лишь держит в голове возможные решения, которые могут пригодиться в эту капризную осень.

Именно в этом районе сегодня работают над сохранением аулиекольской мясной породы КРС – одной из двух, которые были созданы в республике еще в советские годы. Крестьяне активно поддерживают родные места: ремонтируют школы и дома культуры, помогают с жиль­ем приезжающим молодым специалистам и просто любят свой край.

Власти, видя не только огромное желание развивать район, но и конкретные шаги со стороны местных жителей и бизнеса, вкладывают сюда значительные средства. В ближайшие пару лет газифицируют Аулиеколь, а в Аман-Карагай придет не только голубое топливо, но и централизованное водоснабжение. Здесь же построят новую школу на 320 человек.

За этими сухими цифрами стоят люди, которые бесконечно верны своей малой родине. Труд каждого аулиекольца приводит к тому, что приезжие восхищаются преображением поселков, дети могут учиться в хороших условиях, а бизнес – производить качественную и востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию.

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