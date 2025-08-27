Преодолели тысячи километров

Общество
9
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске финишировал автопробег Mongol Rally. Его участниками стали 106 экипажей из 20 стран, стартовавших в середине июля из Праги. До заключительной точки в Восточном Казахстане добрались 57 команд.

фото автора

По условиям пробега, участвовали только старенькие малолитражки, в целом не пригодные для длительных путешествий. С их поломками экипажи справлялись самостоятельно, без техподдержки, прямо в пути. Считалось, что такие трудности – это шанс проверить свой характер.

– У нас полетел двигатель, мы разбили карданный вал, – рассказал участник ралли норвежец Оскар Бергер. – Затем сломалась подвеска, пробили топливный бак. Но это еще не все. На горном участке мы повредили кузов и как только сделали ремонт, почти сразу сломался багажник на крыше. Пару раз отваливалась ось.

Участники преодолели тысячи километров по маршруту, включавшему сложные трассы через реки, пустыни, степи, горы. По словам организатора, гражданина США Нейтона Хэйта, Казахстанский Алтай был выбран для финиша в силу своей сказочно красивой природы и богатой истории. Сам регион призван мотивировать участников захотеть пережить такое приключение еще раз, например, в следующем году.

Вместе с тем для востока страны Mongol Rally – дополнительная возможность заявить о туристических возможностях региона. Аким области Нурымбет Сактаганов лично поприветствовал всех храбрецов, сумевших добраться до финиша, и подарил гостям памятные сувениры.

#Усть-Каменогорск #автопробег #Mongol Rally

