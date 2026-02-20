Преподаватели и студенты крупнейшего вуза страны выразили поддержку референдуму

Конституционная реформа
35
Айман Аманжолова
корреспондент

В КазНУ им. аль-Фараби состоялся круглый стол на тему «Конституционная реформа в Казахстане: правовые основы взаимодействия институтов государства и гражданского общества», передает корреспондент Kazpravda.kz

В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса, представители органов прокуратуры, ученые-правоведы и эксперты.

Председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев подчеркнул, что вуз традиционно выступает интеллектуальной площадкой по обсуждению судьбоносных для страны решений. Он отметил, что конституционная модернизация призвана заложить фундамент для качественного обновления политической системы и укрепления механизмов защиты прав граждан.

«Впервые в истории нашего государства проект новой Конституции активно обсуждается всем казахстанским обществом. Более 10000 граждан выразили свои предложения и мнения относительно проекта новой Конституции», – заявил Жансеит Туймебаев.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан акцентировала внимание на том, что конституционная реформа является логическим продолжением курса на демократизацию Казахстана. Она подчеркнула, что новые правовые нормы позволят значительно расширить участие граждан в процессах управления государством, сделав институты власти более открытыми и подотчетными обществу.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова, в свою очередь, указала на значимость реформы для институционализации общественного контроля. Она выразила уверенность, что обновление Конституции придаст мощный импульс развитию гражданского сектора.

«Если в нынешней Конституции звучит так: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле...», то в проекте нового Основного закона сказано: «Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи...». Данное положение подчеркивает историческую связь, принцип унитарности, а также стремление к «Справедливому Казахстану», – сказала она.

Прокурор города Алматы Серик Карипбеков представил анализ ключевых изменений проекта Основного закона, остановившись на функциональной роли органов прокуратуры в обеспечении верховенства права.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что предстоящий референдум станет важным шагом в построении «Справедливого Казахстана». По итогам встречи были выработаны экспертные рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в условиях конституционной модернизации.

Напомним, что в соответствии с Указом Главы государства 15 марта в Казахстане запланировано проведение республиканского референдума по принятию новой Конституции.

#Казахстан #референдум

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
А надо ли так?
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Аида Балаева: Сохранение историко-культурного наследия возв…
Аида Балаева: Человеческий капитал – главный приоритет ново…
Новая Конституция – документ, направленный на защиту национ…
Известные казахстанцы поддержали проект новой Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]