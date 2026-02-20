В КазНУ им. аль-Фараби состоялся круглый стол на тему «Конституционная реформа в Казахстане: правовые основы взаимодействия институтов государства и гражданского общества», передает корреспондент Kazpravda.kz

В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса, представители органов прокуратуры, ученые-правоведы и эксперты.

Председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев подчеркнул, что вуз традиционно выступает интеллектуальной площадкой по обсуждению судьбоносных для страны решений. Он отметил, что конституционная модернизация призвана заложить фундамент для качественного обновления политической системы и укрепления механизмов защиты прав граждан.

«Впервые в истории нашего государства проект новой Конституции активно обсуждается всем казахстанским обществом. Более 10000 граждан выразили свои предложения и мнения относительно проекта новой Конституции», – заявил Жансеит Туймебаев.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан акцентировала внимание на том, что конституционная реформа является логическим продолжением курса на демократизацию Казахстана. Она подчеркнула, что новые правовые нормы позволят значительно расширить участие граждан в процессах управления государством, сделав институты власти более открытыми и подотчетными обществу.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова, в свою очередь, указала на значимость реформы для институционализации общественного контроля. Она выразила уверенность, что обновление Конституции придаст мощный импульс развитию гражданского сектора.

«Если в нынешней Конституции звучит так: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле...», то в проекте нового Основного закона сказано: «Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи...». Данное положение подчеркивает историческую связь, принцип унитарности, а также стремление к «Справедливому Казахстану», – сказала она.

Прокурор города Алматы Серик Карипбеков представил анализ ключевых изменений проекта Основного закона, остановившись на функциональной роли органов прокуратуры в обеспечении верховенства права.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что предстоящий референдум станет важным шагом в построении «Справедливого Казахстана». По итогам встречи были выработаны экспертные рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в условиях конституционной модернизации.

Напомним, что в соответствии с Указом Главы государства 15 марта в Казахстане запланировано проведение республиканского референдума по принятию новой Конституции.