Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За последние полтора года в регионе проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций привел заместитель руководителя департамента экономических расследований АФМ по Алматинской области Бахтияр Жузенов.

По информации спикера, пресечена деятельность крупных финансовых пирамид «Аманат Хоум», Аmanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Чтобы привлечь вкладчиков, организаторы этих преступных схем предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты.

В последнее время пирамиды маскируют под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. С целью сокрытия средств, добытых нелегальным путем, преступники переводят их в криптовалюту. По решению судов потерпевшим возмещен ущерб в размере 1,3 млрд тенге, наложен арест на недвижимое имущество и автомобили мошенников общей стоимостью 23,1 млрд тенге.

– Одним из каналов рекламирования финансовых пирамид являются социальные сети и мессенджеры, – отметил Бахтияр Жузенов. – Часто в качестве промоутеров привлекают лидеров общественного мнения, известных медийных лиц, спортсменов. С начала прошлого года нами заблокировано более 1 800 сайтов и чатов. Сейчас проводим информационно-разъяснительную работу в образовательных учреждениях и на предприятиях, рассказываем, как не попасть на удочку мошенников. В мессенджере Telegram действует чат-бот Baiqa, piramida, где можно проверить любую компанию на предмет наличия признаков мошенничества.

Большинство вышеуказанных пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы. К примеру, Asar Baspana по всей республике привлек 86 тыс. вкладчиков, обещая каждому ежемесячный доход до 30% от суммы взноса. На самом деле никакого бизнеса не существовало, деньги новых участников шли на выплаты организаторам схемы.

Судом города Конаева рассматривается дело еще одной пирамиды «Аманат Хоум», по которому пострадавшие граждане не получили обещанных квартир и не смогли вернуть свои деньги. Признаки нелегальных схем универсальны: обещание быстрого возврата вложенных средств и высоких процентов, акцент на привлечение новых участников, отсутствие реальных товаров или услуг, агрессивная реклама с розыгрышем всевозможных призов, в том числе автомобилей, турпутевок и кругосветных морских круизов.

Как правило, ни одна организация, реализующая подобные «сверхприбыльные» проекты, не имеет лицензии на финансовую деятельность. К слову, за рекламу финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность – можно получить до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ну, а создателям мошеннических схем грозит наказание построже – от 5 до 12 лет в зависимости от причиненного гражданам ущерба.

#АФМ #регионы #финпирамиды

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