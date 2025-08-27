Претендентов на получение гражданства протестируют в Казахстане

Общество
8
Дана Аменова
специальный корреспондент

Тестовые задания состоят из трех блоков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со 2 по 10 сентября пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК, сообщает Kazpravda.kz

Подать заявление можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет 11 сентября.

Тестирование состоит из трех блоков:

  • тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;
  • тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;
  • тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 50.

Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Стоимость участия в тестировании - 14 693 тг.

Более подробная информация предоставлена на сайте в разделе «Претендентам на гражданство».

Для претендентов, которые хотят улучшить подготовку представлено бесплатное (на сайте в разделе «Претендентам на гражданство») и платное (на сайте в разделе «Пробное тестирование» - 3355 тг.) пробное тестирование. 

#тестирование #гражданство #претенденты

