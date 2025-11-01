Превратить родину в цветущий сад

Таза Казахстан
2
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Очередные экологические акции в Таразе, прошедшие в рамках реализации республиканской программы «Таза Қазақстан», стали еще одним шагом на пути к тому, чтобы увеличить площади зеленых зон, создать комфортные условия для проживания и превратить малую родину в цветущий сад.

фото автора

Жителями областного центра высажено более 7 тыс. саженцев. Большую часть из них – 5 тыс. молодых деревьев – посадили в микрорайоне Ұлы дала района Аулиеата, остальные саженцы украсили массив Барысхан в районе Жибек жолы. В акции приняли активное участие государственные служащие, депутаты городского маслихата, работники коммунального предприятия «Жасыл Ел-Тараз», представители партии зеленых «Байтақ», молодежь и местные жители. Свою лепту внес и глава областного центра ­Бакытжан Орынбеков, показавший на своем примере, что ради благого дела и руководители готовы взять в руки лопату и ведро.

Житель Тараза Орынбай ­Ырысбаев одобрительно отозвался о проведенной акции, отметив, что такие инициативы нужно поддерживать, ведь в будущем в этом парке смогут отдыхать представители последующих поколений и будут благодарны за такую возможность.

– Сегодня я вместе со своими коллегами принял участие в акции по озеленению нового мик­рорайона. Силами 40 человек из нашей организации посажено 100 саженцев. Это наш небольшой вклад в благоустройство родного города, – рассказал мас­тер предприятия «СтансТараз» Асхат Ерланулы.

В ходе мероприятия жителям еще раз напомнили о важности охраны окружающей среды и возможном вкладе каждого в общее дело. Забота о родном крае и бережное отношение к природе должны жить в сердцах всех горожан. С этой целью необходимо в первую очередь пропагандировать экологическую культуру в обществе.

– Не первый раз в подобных мероприятиях принимают участие народные избранники. Такие экологические акции организовываются городскими властями ежегодно, и мы охотно откликаемся на их призыв сделать наш Тараз краше и чище. Будет хорошо, если каждый житель отнесется к этому серьезно и не останется равнодушным, – поделился депутат Таразского городского маслихата Кенжегали Шелибек.

Между тем в средних общеобразовательных учреждениях городского района Жибек жолы прошла акция «Жасыл мектеп». В ходе нее, к примеру, на территории средней школы № 62 учащиеся посадили 100 фруктовых, лиственных и декоративных деревьев. Детей поддержали педагоги и местные жители.

Главной особенностью мероприятия стало то, что каждый ученик высадил свое именное дерево, внеся индивидуальный вклад в озеленение школьной территории. Вместе с другими ребятами в акции с удовольствием приняла участие Инжу ­Токтархан. Школьница считает, что охрана природы – долг каждого, и все граждане обязаны бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и следить за порядком в общем доме.

#акция #Тараз #экология #саженцы #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Голубое топливо пришло в Жетысу
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Моя страна – мой флаг
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Как в Алматы борются со стихийными свалками
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Алматинские школьники приняли участие в акции "Таза Қазақст…
Волонтеры и молодежь Шымкента наводят порядок в парках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]