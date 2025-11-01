Жителями областного центра высажено более 7 тыс. саженцев. Большую часть из них – 5 тыс. молодых деревьев – посадили в микрорайоне Ұлы дала района Аулиеата, остальные саженцы украсили массив Барысхан в районе Жибек жолы. В акции приняли активное участие государственные служащие, депутаты городского маслихата, работники коммунального предприятия «Жасыл Ел-Тараз», представители партии зеленых «Байтақ», молодежь и местные жители. Свою лепту внес и глава областного центра ­Бакытжан Орынбеков, показавший на своем примере, что ради благого дела и руководители готовы взять в руки лопату и ведро.

Житель Тараза Орынбай ­Ырысбаев одобрительно отозвался о проведенной акции, отметив, что такие инициативы нужно поддерживать, ведь в будущем в этом парке смогут отдыхать представители последующих поколений и будут благодарны за такую возможность.

– Сегодня я вместе со своими коллегами принял участие в акции по озеленению нового мик­рорайона. Силами 40 человек из нашей организации посажено 100 саженцев. Это наш небольшой вклад в благоустройство родного города, – рассказал мас­тер предприятия «СтансТараз» Асхат Ерланулы.

В ходе мероприятия жителям еще раз напомнили о важности охраны окружающей среды и возможном вкладе каждого в общее дело. Забота о родном крае и бережное отношение к природе должны жить в сердцах всех горожан. С этой целью необходимо в первую очередь пропагандировать экологическую культуру в обществе.

– Не первый раз в подобных мероприятиях принимают участие народные избранники. Такие экологические акции организовываются городскими властями ежегодно, и мы охотно откликаемся на их призыв сделать наш Тараз краше и чище. Будет хорошо, если каждый житель отнесется к этому серьезно и не останется равнодушным, – поделился депутат Таразского городского маслихата Кенжегали Шелибек.

Между тем в средних общеобразовательных учреждениях городского района Жибек жолы прошла акция «Жасыл мектеп». В ходе нее, к примеру, на территории средней школы № 62 учащиеся посадили 100 фруктовых, лиственных и декоративных деревьев. Детей поддержали педагоги и местные жители.

Главной особенностью мероприятия стало то, что каждый ученик высадил свое именное дерево, внеся индивидуальный вклад в озеленение школьной территории. Вместе с другими ребятами в акции с удовольствием приняла участие Инжу ­Токтархан. Школьница считает, что охрана природы – долг каждого, и все граждане обязаны бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и следить за порядком в общем доме.