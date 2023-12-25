Превратности любви: премьеру спектакля «Қоштасқым келмейді» представили в Астане

Артисты Музыкального театра юного зрители призвали зрителей задуматься о том, почему со временем проходят чувства у любящих супругов, передает корреспондент Kazpravda.kz

пресс-служба театра

Проникновенный спектакль по мотивам знаменитого произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь» легко и непринужденно напоминает о том, какие наиболее распространенные ошибки в браке приводят к разводу и разрушению семьи. Новая постановка заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова представляет собой серию историй, дополняющих основную сюжетную линию о расставании главных героев Кати и Мити.

Если при первом появлении главных героев царит атмосфера свадебной романтики с лирическими песнями и зажигательными танцами, то потом жизненные обстоятельства резко меняются. За бракоразводным процессом наблюдают и другие люди, планирующие расторгнуть брак.

Восемь супружеских пар предстают в зале суда и предъявляют друг другу претензии из-за взаимного недопонимания и нерешенных бытовых проблем. Сцены с разводящимися неопытными молодыми супругами наполнены трагическими, комедийными и гротесковыми элементами. Судьи стараются сделать все возможное, чтобы помирить людей, переживающие семейный кризис.

Разноцветные зонтики, передвижная кровать, монохромные светлые и темные костюмы контрастировали со сценическим действием. Все это ассоциируется с хрупкостью и прозрачностью человеческих отношений. Молодые актеры органичны, когда ссорятся, страдают и бурно выясняют отношения из-за несовместимости характеров. Суть противоречивых отношений персонажей Кати и Мити на премьерном показе раскрыли Инабат Ризабекова и Аян Отепберген. Главные герои расстаются, но спустя время понимают, что подвергли любовь жестокому испытанию.

Не менее яркие роли воплотили и их коллеги, сыгравшие чету Керилашвили, Мироновых, Козловых, Биляевых, Шумиловых и Никулиных. К слову, одноименный художественный фильм Павла Арсенова, вышедший в прокат в 1979 году, покорил зрителей своей искренностью.

Основная режиссерская идея состояла в том, чтобы показать зрителям, почему не надо торопиться разводиться из-за пустяка.

«К сожалению, в последние годы наша страна занимает верхние строчки по количеству разводов. Наш театр хотел напомнить молодым людям о том, какие ценности лежат в основе брака. Мы включили в постановку известные песни казахстанских композиторов, которые созвучны теме любви и сохранения семьи», — пояснил Асхат Маемиров.

Актриса Инабат Ризабекова отметила, что в театре служат 13 семейных пар.

«Думаю, нельзя забывать говорить о своих чувствах родным и любимым людям. В любой спорной ситуации надо прилагать усилия, чтобы решить конфликты, иногда даже стоит пойти на уступки. Мы показали разрушающую любовь Кати и Мити и постарались раскрыть душу персонажей, которые после расставания вновь обрели совместное счастье», — говорит собеседница.

Актер Абзал Арапов согласился с коллегами в том, что безусловная любовь и терпение помогают сохранить супружеские отношения.

«Очевидно, что в браке часто возникают недопонимания. Несмотря ни на что, надо верить в любовь и всеми силами постараться сохранить семью», — подытожил он.

Артисты уверены, что трогательная и сентиментальная постановка станет жемчужиной театрального репертуара и будет интересна разным поколениям ценителей искусства.