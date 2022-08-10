Фото: Kazpravda.kz
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Презентованы официальные аккаунты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Активная подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий продолжается. Презентованы официальные аккаунты съезда, запущенные в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Для ознакомления с наиболее актуальными новостями и событиями в рамках подготовки и проведения заседаний секретариата и съезда все желающие могут следить за обновлениями на официальных страницах форума в социальных сетях и на официальном сайте.

«Наши социальные сети и сайт являются самым достоверным источником информации, в связи с чем призываем читателей доверять лишь проверенным официальным данным. На страницах съезда вы можете задавать интересующие вас вопросы в личных сообщениях, а также в комментариях под публикациями», – отметила официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

Ниже опубликованы гиперссылки на сайт и официальные страницы съезда в социальных сетях.

Официальный сайт - https://religions-congress.org/

Facebook - https://www.facebook.com/religionscongresskz2022

Instagram - https://instagram.com/religions_congress_kz

Twitter - https://twitter.com/religionscongkz/

Telegram - https://t.me/religionscongresskz

Напомним, в столице Казахстана 14-15 сентября текущего года состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Предстоящий форум будет посвящен роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

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