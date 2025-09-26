Глава государства поставил перед Правительством и Агентством по атомной энергии ряд задач по АЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На заседании Национального совета по науке и технологиям он высказался по строительству АЭС в стране. По его словам, каждое шестое государство использует мирный атом.

– На общенациональном референдуме было принято решение о строительстве атомной электростанции. Безусловно, атомная энергия – исключительно важный, необходимый источник энергии для Казахстана. При этом не только мы, но и другие страны активно развивают эту отрасль. В настоящее время в мире действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области, – сказал Президент.

Президент подчеркнул, что в переговорах по строительству АЭС следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны Глава государства сообщил о начале строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Проект реализуется международным консорциумом во главе с «Росатомом».

– В ходе переговоров с этой компанией профильному Агентству и Правительству следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны. Все подписываемые соглашения должны быть справедливыми, сбалансированными и продуктивными. Нельзя допустить непродуманного, неэффективного использования нашего природного богатства, в частности урана. Сегодня я специально акцентирую внимание наших ученых и всего научного сообщества на этой крайне важной проблеме. Безусловно, мы не ограничимся одной электростанцией. Необходимо уже сейчас приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС. В ходе обсуждения этой темы на нашей встрече с Председателем КНР была достигнута договоренность расширить сотрудничество двух стран в области мирного атома. В самом Китае только в ближайшие пятнадцать лет будет запущено 76 новых реакторов. Наш восточный сосед является одним из мировых лидеров в этой отрасли, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что развитие атомной энергетики невозможно без стратегически важных минеральных ресурсов.

– Казахстан располагает достаточными запасами редких металлов, необходимых для этой отрасли. Наша страна входит в число мировых лидеров по добыче урана. В недрах Казахстана сосредоточено 40% всех залежей урана. Необходимо правильно воспользоваться данным преимуществом. Строительство атомной станции кардинально изменит роль урана в экономике. Если ранее это богатство направлялось исключительно на экспорт, то в будущем оно станет востребованным и внутри страны. К этим изменениям следует готовиться уже сегодня, нужно провести тщательный анализ. Наши ученые должны это учитывать. В целом, в Казахстане давно сформирована научная база атомной отрасли. В свое время выдающийся ученый академик Каныш Сатпаев направил в Совет министров СССР предложения по развитию ядерной физики в Казахстане. Уже в 1957 году в Алматы был открыт Институт ядерной физики. Именно с этого периода в стране начала формироваться научно-технологическая инфраструктура, отвечающая мировым требованиям, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В Астане, Алматы и Курчатове были запущены специальные установки, которые сегодня активно используются отечественными и зарубежными учеными. Президент отметил, что до недавнего времени Казахстан в основном экспортировал сырье, теперь мы последовательно повышаем переделы в ядерном топливном цикле. К примеру, в 2021 году в стране открылся завод по производству тепловыделяющих сборок.

– Введение в строй АЭС позволит полностью завершить производственный цикл. Благодаря этому атомная энергетика станет независимой от внешних рынков и превратится в полноценную отрасль национальной экономики. Это крайне сложная задача, поэтому на наших ученых возлагается огромная ответственность, – сказал Глава государства.

Далее Президент остановился на актуальных вопросах развития атомной науки в стране и подчеркнул, что, в первую очередь, следует повысить кадровый потенциал отрасли.

– В стране остро ощущается нехватка квалифицированных инженеров и технических специалистов, в том числе в атомной сфере. Несомненно, это крайне актуальный вопрос. Ситуацию нужно срочно исправлять. Сегодня 90% выпускников вузов – бакалавры. При этом доля докторов наук не достигает и 1%. Поэтому необходимо увеличить количество грантов на обучение в докторантуре, при этом предпочтение следует отдавать техническим специальностям. По моему поручению около 70% стипендий программы «Болашақ» уже выделяются студентам инженерно-технических направлений. В прошлом году было принято решение ежегодно предоставлять более 50 стипендий в области искусственного интеллекта. Со следующего года ежегодно будет выделяться 20 квот на подготовку специалистов для атомной отрасли. Это важный шаг на пути превращения Казахстана в технократическую нацию, – сказал Глава государства.

Глава государства обратил внимание, что сегодня недропользователи направляют один процент своих доходов на развитие науки.

– Эту меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра. Особое внимание необходимо уделить созданию атомных наукоградов. На базе Института ядерной физики в Алматы следует рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора. Учитывая потенциал Института, он может стать ядром нового наукограда страны. В то же время следует учитывать финансовые возможности государства, не «раскидываться» многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов. С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове. К этой работе следует подключить Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр. Параллельно нужно создать условия для размещения там инженерных и производственных объектов. Предстоит разработать эффективные механизмы государственно-частного партнерства для укрепления ядерной инфраструктуры, – отметил Президент.

Еще одним крайне важным направлением в выступлении названо развитие ядерной медицины.