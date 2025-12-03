Президент Европейского Совета приедет в Астану с официальным визитом

Президент
37

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завтра Астану с официальным визитом посетит президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

#Казахстан #визит #Европейский Совет

