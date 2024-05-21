Президент Финляндии позвонил Токаеву

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.

 

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