Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что эта встреча (бизнес-форум) является не только символом многовековой дружбы между народами Ирана и Казахстана, но и ценным шагом в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества.

– Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах, – сказал Президент Ирана.

Ранее сообщалось, что Президенты Казахстана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме.