Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час.