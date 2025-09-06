По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника Президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.