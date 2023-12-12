Президент наградил лауреатов премии «Парыз» и конкурса «Алтын сапа»

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

«ПАРЫЗ»:

Гран-при среди субъектов малого и среднего бизнеса получило ТОО «Абай Даулет» из Кызылординской области.

Гран-при среди субъектов крупного бизнеса присуждено ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» из области Абай.

«АЛТЫН САПА»:

В номинации «Лучший индустриальный проект» победило ТОО «ДЕП» из Костанайской области.

В номинации «Лучший инновационный проект» выиграло ТОО «Cleanfield Kazakhstan» из Мангистауской области.

Награды лауреатам вручил лично глава государства.

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