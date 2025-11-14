На втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства присвоил почётное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» представителям АПК страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

О необходимости поощрения специалистов рабочих профессий, изобретателей и учёных Президент заявил на первом Форуме работников сельского хозяйства в ноябре 2024 года.

Касым-Жомарт Токаев предложил включить в систему государственных наград новые почётные звания, среди которых — «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері», учреждённое в знак признания значительного вклада сотрудников и работников сельского хозяйства — в том числе животноводов, растениеводов, фермеров, агрономов, ветеринаров, садоводов и других представителей аграрной отрасли, а также работников научных и иных организаций, оказывающих услуги сельскому хозяйству и ранее удостоенных государственных наград Республики Казахстан.

За достижения в АПК и активное участие в социальной жизни звания удостоены директор ТОО «Көксу қант зауыты» Алтынбек Абатов, агроном ТОО «Новосельское» Фаниль Габдулхаков, руководитель ТОО «Акселеу» Серик Малаев, скотник КХ «Мөлдір» Турар Сейткалиев.

На форуме Глава государства также вручил ряд государственных наград лучшим представителям отрасли. В их числе — руководители, механизаторы, доярки, агрономы со всех регионов страны. Многие из них посвятили десятилетия развитию сельского хозяйства, внедрению инноваций и повышению качества жизни в сельских территориях.

Звания «Қазақстанның Еңбек Ері» удостоен директор ТОО «Степное» (Актюбинская область) Амангос Тулеуов. Орденом «Парасат» награждён Серик Дуйсенбаев.

Орден «Құрмет» получили оператор машинного доения ТОО «Белагаш» Валентина Городова, рыбовод КХ «MG» Бекзат Мамырханов, руководитель ТОО «Терра Ақжайық» Кайыржан Наурызгалиев, директор ТОО «Ali-Ko Sut 2023» Муратбек Нысанов, генеральный директор ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана» Бахтияр Оспанов.

В целом, государственные награды из рук Президента получили 30 представителей агросектора.