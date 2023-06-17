Президент напомнил казахстанцам о главных ценностях

Президент
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

О важных ценностях общества рассказал Токаев на заседании Национального курултая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на     Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: Kazpravda.kz

«Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации.

Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья. Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей.

Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. Можно сказать, что это уже стало для нас обычным явлением. Безусловно, гостеприимство – хорошее качество. Но наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно. 

Чистота и аккуратность должны стать для нас ежедневной нормой. Благоустроенные города и села, чистые и ухоженные парки, скверы, подъезды, дворы нужны прежде всего нам самим. Все мы хотим и стремимся к тому, чтобы наши дома были уютными и красивыми. Это абсолютно нормально. Такое же отношение у граждан должно быть к общественным пространствам и нашей уникальной природе.

Казахстан – это наш общий дом и только от нас зависит, каким он будет. Недавно наши крупные города столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении, что вызвало справедливое недовольство граждан. Безусловно, это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения. Поэтому нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. «Быть, а не казаться» – вот наш принцип.

Наша новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране», - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан #курултай

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