Президент направил поздравление по случаю 80-летия Акуштап Бактыгереевой

Сегодня в Астане прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию заслуженного деятеля Казахстана, лауреата госпремии и кавалера орденов «Құрмет» и «Отан» Акуштап Бактыгереевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

В мероприятии приняли участие председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, министр культуры и информации РК Аида Балаева.

На мероприятии глава МКИ зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

«Наш народ знает и уважает вас как талантливого писателя и видного общественного деятеля, который внес значительный вклад в развитие нашей культуры и искусства. В своей трудовой деятельности вы успешно работали в ряде отечественных газет, журналов и издательств, активно содействуя развитию национальной литературы. Вы пришли в казахскую поэзию с уникальным стилем, выделяясь яркими мыслями и неповторимыми стихотворными строками. Ваши стихотворения, посвященные независимости Казахстана, мирной жизни и красоте природы, были тепло восприняты читателями. Ваши взгляды на семейные ценности, воспитание дочерей и роль матерей в обществе находят поддержку. Желаю вам здоровья и долгих лет, а также успехов в творчестве!», – говорится в поздравительном письме главы государства.

В своем выступлении Аида Балаева также поздравила выдающуюся поэтессу с юбилеем и отметила, что творческое наследие Акуштап Бактыгереевой сыграло важную роль в воспитании молодежи и в формировании духовных ценностей у подрастающего поколения.



«Как отметил президент, творчество Акуштап Бактыгереевой занимает особое место в современной казахской поэзии. Стихи поэтессы близки каждому. Ее поэзия отличается особой чувственностью и лиризмом. Особо хочется выделить ее произведения, которые возвышают образ казахской женщины. Она активно вносит вклад в сохранение наших ценностей, в воспитание казахских девушек в духе мудрости и воспитания», – сказала министр.

Также министр сообщила, что в честь юбилея Акуштап Бактыгереевой был проведен ряд мероприятий и литературных вечеров.



В частности, вчера в Казахском национальном университете искусств состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею поэтессы.

Сегодня в государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялся спектакль «Жұбан», поставленный Западно-Казахстанским областным казахским драматическим театром им. Хадиши Букеевой. Авторы постановки: поэтесса Акуштап Бактыгереева и драматург Мадина Омарова.

В Национальной академической библиотеке РК состоялась литературная встреча «Алаштың Ақұштабы». В ходе встречи была представлена новая книга поэтессы «Менің Фаризам», в которой она рассказывает о жизни уникальной личности, одной из самых ярких представительниц казахской литературы Фаризы Онгарсыновой.

Также в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева прошла встреча Акуштап Бактыгереевой с читателями.