Президент назначил новых послов

Женис Аскар Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет; Батрашев Даулет Касекенович – чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Хорватия, он освобожден от должности посла в Португалии.

Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике; чрезвычайный и полномочный посол РК в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Египте, посла в Тунисской Республике по совместительству.

Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Хорватия.