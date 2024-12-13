Президент отметил труд энергетиков госнаградами

Глава государства подписал Указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Указом президента Республики Казахстан в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли отмечена государственными наградами.

В частности, кавалером ордена «Парасат» стал 1 человек, орденом «Құрмет» награждены 19 энергетиков, орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени – 36, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 56 тружеников.