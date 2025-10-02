Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на олимпиаде в Пекине
Президент ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Deep-tech стартап Mirai Tech – портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.
AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.
Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.
Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с победителями международной олимпиады по искусственному интеллекту, состоявшейся в Пекине.
Казахстанские школьники завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран.
В неофициальном медальном зачете Казахстан занял 4 место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.