Президент ознакомился с интегрированным производственным комплексом YDA Industrial Park

Глава государства ознакомился с интегрированным производственным комплексом YDA Industrial Park, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Многопрофильный производственный комплекс состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей.

Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха компании и шоурум.

Как отметил инвестор проекта председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021-2022 гг. за счет собственных инвестиций (30 %) и заемных средств (70 %). Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.

Главе государства также представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group.

Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.

«STEAM – интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.