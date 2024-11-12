Президент побеседовал с верховным имамом университета «Аль-Азхар»

Президент провел беседу с верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмедом ат-Тайебом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета «Аль-Азхар», который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.

Президент выразил признательность верховному имаму за вклад в укрепление толерантности и межконфессионального диалога, а также за проповедь подлинных принципов ислама. По словам главы государства, эти ценности приобретают все большее значение в современном поляризованном и разобщенном мире.

Касым-Жомарт Токаев пригласил шейха Ахмеда ат-Тайеба принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в следующем году.

В ходе беседы также были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области теологического образования и научных исследований.