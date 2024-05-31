Президент поблагодарил спасателей за мужество во время весенних наводнений

Фото: пресс-служба МЧС

На встрече с казахстанскими учеными в Алматы глава государства поблагодарил спасателей за мужество и верность долгу во время весенних наводнений в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как напомнил Токаев, в результате прошедших масштабных паводков пострадали десятки тысяч семей. Многие люди лишились имущества, нанесен колоссальный ущерб экономике. На ликвидацию последствий были брошены все силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, задействован личный состав других силовых структур. За время паводков спасено и эвакуировано около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч детей.

«Хочу поблагодарить всех сотрудников аварийных и спасательных служб, которые продемонстрировали пример подлинного мужества и беззаветной верности долгу. Слаженная и оперативная работа спасателей показала на деле, что человеческая жизнь является высшей ценностью нашего государства. Мы смогли преодолеть это тяжелейшее испытание, благодаря сплоченности, солидарности и взаимопомощи всех граждан», – сказал президент.

На его взгляд, особого признания заслуживает самоотверженная деятельность волонтеров, которая стала ярким свидетельством единства нашего народа. Со всех уголков страны они направлялись в затопленные регионы, где возводили укрепления из песка, участвовали в эвакуации населения, доставляли гуманитарную помощь пострадавшим людям.

«Наши волонтеры изо дня в день показывают пример высокой гражданской ответственности, сострадания и соучастия, искреннего стремления изменить мир к лучшему», – отметил он.

Между тем последствия стихийного бедствия могли быть значительно меньше, если бы нам удалось своевременно спрогнозировать ситуацию. По поручению президента, Алматы выделил средства на ремонт здания Института сейсмологии. Ученые там работают в невыносимых условиях, ремонта не было более сорока лет.

Также Касым-Жомарт Токаев острым назвал вопрос вопрос обеспечения квалифицированными кадрами водной отрасли.