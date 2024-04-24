Президент поддержал экологическую инициативу жителей области Абай

Фото: акимат области Абай

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей», - написал он на своей странице в ФБ.

Ранее акимат области Абай сообщил, что в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» на территории ГЛПР «Семей орманы» Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев «Семей орманы – жасыл аймақ».

В мероприятии приняли участие около 1000 человек. В ходе акции в лесном массиве возле с.Воскресеновка было высажено более 23 тысяч саженцев сосны на территории 5 га. В целом, на территории резервата «Семей орманы» с начала экологической акции «Таза Қазақстан» высажено около 50 тысяч саженцев.