Президент поддержал экологическую инициативу жителей области Абай

Президент, Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Советник - пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев поддержал восстановление сгоревшего леса вокруг Семея, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат области Абай

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей», - написал он на своей странице в ФБ.

Ранее акимат области Абай сообщил, что в рамках  экологической акции «Таза Қазақстан» на территории ГЛПР «Семей орманы» Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев «Семей орманы – жасыл аймақ».

В мероприятии приняли участие около 1000 человек. В ходе акции в лесном массиве возле с.Воскресеновка было высажено более 23 тысяч саженцев сосны на территории 5 га. В целом, на территории резервата «Семей орманы» с начала экологической акции «Таза Қазақстан» высажено около 50 тысяч саженцев.

 

#Семей #президент #экология #деревья #Берик Уали

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