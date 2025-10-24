Ряд ученых и профессоров получили награды в канун Дня Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: kazpravda.kz

Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена:

1) за работу на тему «Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан»:

Абсаметову Малису Кудысовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина», доктору геолого-минералогических наук, профессору;

Аязбаеву Рахматулле – генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «АлматыГидроГеология»;

Кульдееву Ержану Итеменовичу – проректору по науке и корпоративному развитию некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», кандидату технических наук, профессору;

Муртазину Ермеку Жамшитовичу – заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина», кандидату геолого-минералогических наук;

Смоляру Владимиру Александровичу – главному научному сотруднику лаборатории региональной гидрогеологии и геоэкологии товарищества

с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина», кандидату геолого-минералогических наук;

2) за работу на тему «Разработка экологической безопасной вакуум-термической технологии и организация промышленного производства марочного селена из некондиционного сырья цветной металлургии»:

Кенжалиеву Багдаулету Кенжалиевичу – генеральному директору – председателю правления акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», доктору технических наук, профессору;

Володину Валерию Николаевичу – главному научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», доктору технических и физико-математических наук, профессору;

Оспанову Ержану Арыстанбековичу – директору департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», доктору технических наук;

Требухову Сергею Анатольевичу – заместителю генерального директора, ведущему научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», кандидату технических наук, профессору;

Шахалову Александру Александровичу – начальнику управления комплексной переработки техногенного сырья департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс».

Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области гуманитарных наук имени А.Байтурсынулы присуждена:

1) за работу на тему «Серийное издание «Материалы и исследования по археологии Казахстана»:

Самашеву Зайнолле – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт археологии имени А.Х. Маргулана», доктору исторических наук, профессору;

2) за работу на тему «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XV – XIX веков»:

Сыдыкназарову Мухит-Ардагеру Каржаубайулы – директору Научно-исследовательского института современных исследований некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», кандидату филологических наук, доктору философии (PhD), профессору.