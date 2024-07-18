Президент подписал поправки в законодательство об электромобилях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей».

Напомним, при рассмотрении этого законопроекта в Мажилисе отмечалось, что на 1 января 2023 года было зарегистрировано 812 автомобилей с электродвигателями, а через двенадцать месяцев – 7 793 электромобиля, то есть их количество выросло в 9,5 раз.

Рост спроса на «зелёные» автомобили требует стимулирования развития необходимой инфраструктуры. Принятие закона позволит закрыть данную потребность.

