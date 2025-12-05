Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект «Одно село – один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Национальной палаты «Атамекен». К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса. Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов», - сказал он на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».

Ранее Президент сообщил, что в текущем году объем поддержки МСБ по линии холдинга «Байтерек» составил порядка двух триллионов тенге.

«Важно повышать эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций. В текущем году объем поддержки малого и среднего бизнеса по линии холдинга «Байтерек» составил порядка двух триллионов тенге.

При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по моему поручению на базе Фонда «Даму» создано два гарантийных фонда – для МСБ и крупных инвестиционных проектов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проектов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге», - сказал он.