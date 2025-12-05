Президент поручил принять единую программу поддержки малого бизнеса

Президент
122

Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект «Одно село – один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Национальной палаты «Атамекен». К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса. Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов», - сказал он на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».

Ранее Президент сообщил, что в текущем году объем поддержки МСБ по линии холдинга «Байтерек» составил порядка двух триллионов тенге.

«Важно повышать эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций. В текущем году объем поддержки малого и среднего бизнеса по линии холдинга «Байтерек» составил порядка двух триллионов тенге.

При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по моему поручению на базе Фонда «Даму» создано два гарантийных фонда – для МСБ и крупных инвестиционных проектов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проектов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге», - сказал он.

#Токаев #программа #МСБ

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
125 лет без антракта
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
ИИ расширяет творческий диапазон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Акцент на качестве и эффективности
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
В интересах страны
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Невидимый, но важный и достойный труд
Нейроучитель в кармане
Служат два товарища
Не просто мода, а любовь
Путеводитель по Казахстану издан в Сеуле
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Антониу Кошта: Партнерство Европейского Союза и Казахстана …
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта выступили с совместным …
Глава государства наградил Антониу Кошту орденом «Достық» I…
Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным парт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]