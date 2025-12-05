Президент поручил завершить интеграцию eGovBusiness с Цифровой картой бизнеса

123
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Надо понимать, что благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта мировая экономика сейчас стоит на пороге фундаментальных сдвигов. По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест», - заявил Глава государства.

По словам Президента, для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП.  

«Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 млн», - отметил Президент.

Теперь, подчеркнул он, необходимо завершить работу по интеграции данной платформы с Цифровой картой бизнеса. Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами.

«Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки», - сказал Глава государства.

#цифровизация #бизнес #интеграция #платформы

