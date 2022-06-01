Президент посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева

По завершении торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, Глава государства совершил экскурсию в мемориальный музей академика Каныша Сатпаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел экспозиции залов и рабочего кабинета первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева, в которых выставлены личные вещи, подлинные документы, материалы о научной и общественной деятельности выдающегося казахского ученого-геолога.