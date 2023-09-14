Президент посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023"

Президент
66
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Площадка Казахстана представлена более чем 130 предприятиями разных отраслей.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Душанбе посетил выставку товаропроизводителей Центральной Азии, приуроченную к V Консультативной встрече глав государств региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц.

Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.

Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться с такой продукцией, как удобрения, алюминиевые, ювелирные изделия, медицинское оборудование, макеты космических аппаратов, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, БПЛА, строительные материалы, одежда, лекарства, медицинские изделия и многое другое.

Особое внимание гостей мероприятия привлек уникальный казахстанский медицинский аппарат VibroLUNG, разработанный компанией BARK Technology для лечения легких виброакустической волной частотой 20-320 Гц. На сегодняшний день данный аппарат приобрели ведущие клиники Казахстана, России, Узбекистана, Беларуси, Панамы, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.

Также выставлены более 40 транспортных средств отечественного производства, включая 20 легковых автомобилей, 10 единиц сельскохозяйственной техники, 7 единиц техники специального назначения, 2 автобуса и бронированные военные машины.

В ходе посещения экспозиции Касым-Жомарт Токаев передал Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинских аппарата VibroLUNG.

#Токаев #Центральная Азия #ЭКСПО #Душанбе

Популярное

Все
В Семее выбрали самую красивую девушку
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев посетил концерт "Вечер дружбы" в Душанбе
Участие Токаева в V Консультативной встрече глав государств…
Три документа подписали главы государств Центральной Азии
Токаев озвучил свое видение совместной работы со странами ЦА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]