Президент посетил выставку ремесленников в Таразе

29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе «Көне Тараз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ», ассоциации ремесленников Жамбылской области «Өшпес мұра», ассоциации «Объединение ремесленников», дома моды «Асыл-Дизайн» и других организаций.

29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции «Киіз үй» были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников, напомнили в пресс-службе президента.