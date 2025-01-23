Президент поздравил Egemen Qazaqstan и «Казахстанскую правду» с юбилеем

Он отметил, что эта дата является знаменательной вехой в истории отечественной журналистики.

«С момента выхода первых номеров издания вносят неоценимую лепту в развитие страны и укрепление единства нации. У истоков газет стояли выдающиеся сыны нашего народа. В разное время в них творили яркие мастера пера и слова, которые были голосом народа и превыше всего ставили национальные интересы.

За более чем вековую историю издания стали подлинными флагманами казахстанских масс-медиа, надежным источником актуальной и интересной информации, духовным ориентиром для широкой читательской аудитории», - говорится в тексте поздравления.