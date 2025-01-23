Президент поздравил Egemen Qazaqstan и «Казахстанскую правду» с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев поздравил со 105-летием газеты Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда», сообщает Kazpravda.kz
Он отметил, что эта дата является знаменательной вехой в истории отечественной журналистики.
«С момента выхода первых номеров издания вносят неоценимую лепту в развитие страны и укрепление единства нации. У истоков газет стояли выдающиеся сыны нашего народа. В разное время в них творили яркие мастера пера и слова, которые были голосом народа и превыше всего ставили национальные интересы.
За более чем вековую историю издания стали подлинными флагманами казахстанских масс-медиа, надежным источником актуальной и интересной информации, духовным ориентиром для широкой читательской аудитории», - говорится в тексте поздравления.
Глава государства также подчеркнул, что сегодня творческие команды газет достойно продолжают славный путь старших коллег и наставников.
«Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд во имя формирования нового качества нации. Уверен, вы и впредь будете с честью выполнять свою благородную миссию, радуя читателей достоверной информацией и качественной аналитикой. Желаю всем благополучия и плодотворной работы!» - добавил он.