Президент поздравил казахстанцев с Амал күні

Президент
139

Акорда опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Амал күні – предвестником праздника Наурыз, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат», - говорится в поздравлении.

Сегодня уникальная традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. Президент отметил, что она будет способствовать укреплению единства и солидарности нашего народа. Он пожелал  казахстанцам, чтобы в каждом доме было счастье и радость.

 

#президент #праздник #поздравление

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Когда язык во всем опора
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Достигать поставленных целей
Узами родства связаны с Великой степью
Мегаполис станет еще зеленее
Исповедь защитника истины
На фронт призвали в день рождения
Гвардейцы готовятся к паводкам
Природа и мы
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Получайте удовольствие
В Курчатове развивают термоядерные технологии
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
Золотой мост между детством и будущим
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Новая платформа приграничного партнерства
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Возраст не помеха
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
Что в имени тебе моем...
По звериным тропам Алтая
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных измене…
Еврокомиссара по международному партнерству приняли в Акорде
Токаев обсудил с главой зарубежной компании создание суперк…
Акорда анонсировала участие президента в IV заседании Наци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]