Президент поздравил казахстанцев с Амал күні

Акорда опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Амал күні – предвестником праздника Наурыз, сообщает Kazpravda.kz
«Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат», - говорится в поздравлении.
Сегодня уникальная традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. Президент отметил, что она будет способствовать укреплению единства и солидарности нашего народа. Он пожелал казахстанцам, чтобы в каждом доме было счастье и радость.