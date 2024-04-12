Президент поздравил ученых с Днем науки

По инициативе Касым-Жомарта Токаев будут проведены многочисленные мероприятия, которые будут способствовать формированию культа знаний в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям.

«Поздравляю вас с Днем науки! Через вас хочу передать самые теплые пожелания всем ученым Казахстана. Сегодня поистине знаменательная дата – день рождения выдающейся личности и великого ученого Каныша Сатпаева. В этот день отмечается 125-летний юбилей академика. Великий Абай является путеводной звездой духовной жизни казахов. Ахмет Байтурсынов – учитель нации. А Каныша Сатпаева можно смело назвать отцом современной казахской науки», - сказал он.

Каныш Сатпаев является ярким представителем нашего народа. Его научные открытия и по сей день служат во благо нашего государства. Президент поручил отметить юбилей знаменитого ученого на самом высоком уровне.

«По моей инициативе будут проведены многочисленные мероприятия, которые, с одной стороны, призваны отдать дань памяти нашему академику, с другой стороны, будут способствовать формированию культа знаний в стране. Самое главное, нам необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым. Мы говорим «наука» и, прежде всего, имеем в виду великого ученого Каныша Сатпаева. И это закономерно. Не случайно Национальная академия наук Казахстана, восстановившая свой государственный статус, прочно ассоциируется с именем Каныша Сатпаева, которым гордится не только наша страна, но и вся мировая научная общественность», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства. Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни.

Он поручил задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата, а также особое внимание уделить развитию университетской науки и научной инфраструктуры.

В ходе заседания выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности», доктор географических наук, академик Ахметкал Медеу, генеральный директор научного учреждения National Laboratory Astana при Nazarbayev University, доктор PhD Дос Сарбасов, заместитель председателя общественного объединения Young Researchers Alliance, доктор PhD Бейбит Абдикенов, заведующий кафедрой прикладной механики и инженерной графики КазНИТУ им. К.Сатбаева Айдархан Калтаев и другие ученые.