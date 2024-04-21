Президент поздравил Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте

Фото: porsche-tennis.com

«Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений», – написал глава государства на своей странице в Instagram.

Рыбкина уедет из Штутгарта на Porsche.

В финале казахстанка разгромила Марту Костюк – 6:2, 6:2.

Для казахстанки это третий титул в сезоне (она лидирует в туре по этому показателю) и восьмой в карьере.