Президент поздравил Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте

Теннис
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Елена выиграла третий титул в сезоне, передает Kazpravda.kz

Фото: porsche-tennis.com

«Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений», – написал глава государства на своей странице в Instagram.

Рыбкина уедет из Штутгарта на Porsche.

В финале казахстанка разгромила Марту Костюк – 6:2, 6:2.

Для казахстанки это третий титул в сезоне (она лидирует в туре по этому показателю) и восьмой в карьере.

#теннис #Елена Рыбакина #Касым-Жомарт Токаев #Штутгарт

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